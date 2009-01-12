Минздрав: ответственность за задержку зарплат медикам лежит на местной власти

Министерство здравоохранения возлагает на органы местного самоуправления ответственность за задержку выплаты зарплаты в бюджетной сфере, в частности, врачам и младшему медицинскому персоналу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в связи с сообщениями, поступающими из некоторых регионов Украины по поводу несвоевременной выплаты зарплат врачам и младшему медицинскому персоналу, Департамент экономики, финансов и бухгалтерской отчетности Минздрава сообщает, что средства, предусмотренные государственным бюджетом на 2008 год, перечислены в местные бюджеты в полном объеме.

На свой запрос Министерство здравоохранения еженедельно получает официальную информацию от органов местного самоуправления о ситуации с выплатой заработной платы.

По состоянию на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты с начислениями работникам заведений здравоохранения, которые финансируются из местных бюджетов, составляет 2865,4 тыс. грн. в Черкасской области, в том числе в городах Смила и Умань.

Из других областей Украины, Крыма, Киева и Севастополя справка о наличии задолженности в Минздрав не поступала.