Ученые нашли способ отключать процесс ожирения

Успешные опыты на мышах могут в дальнейшем помочь людям с ожирениемУченые обнаружили у мышей фермент, "выключение" которого методами генной инженерии позволяло животным сохранять нормальный вес, несмотря на то, что они питались пищей с высоким содержанием жира и были генетически предрасположены к ожирению.Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте журнала Nature Medicine.

"Мы открыли в жировых клетках новый фермент, который является ключевым регулятором жирового обмена и массы тела, обнаружив многообещающий пути для поиска средств для лечения ожирения", - говорит ведущий автор исследования, профессор университета Беркли в Калифорнии Хэй Сук Сул (Hei Sook Sul). Его слова приводятся в сообщении университета.

Авторы статьи обнаружили фермент - специфичную для жировой ткани фосфолипазу A2 (AdPLA), - который запускает цепочку процессов, увеличивающих количество молекул простагландина Е2 (PGE2). Этот простагландин подавляет расщепление жира.

В эксперименте мыши, у которых был "выключен" ген, ответственный за выработку AdPLA, сравнивались с контрольной группой нормальных мышей.

Прежние открытия, касавшиеся жирового обмена и регуляции аппетита у мышей, не всегда успешно переносились на человеческий организм. Влияние этой мутации на человека еще предстоит исследоватьВ возрасте около трех недель всем мышам давали неограниченное количество очень жирной и вкусной пищи. Наличие или отсутствие фермента не повлияло на аппетит, так как обе группы животных съедали одинаковое количество пищи. Однако по мере взросления мышей расхождения в скорости набора веса становилось очевидным.

В возрасте 64 недель - возраст начала старения у лабораторных мышей - животные, лишенные фермента AdPLA, весили в среднем 39,1 грамма (вес типичный для мышей, находящихся на диете с низким содержанием жира), в то время как контрольные мыши весили почти в два раза больше - 73,7 грамма.

Ученые проверили также, может ли отсутствие AdPLA предотвратить генетически обусловленное ожирение у мышей.

Они сравнили мышей, у которых отсутствовал отвечающий за чувство насыщения гормон лептин, с животными, у которых не было и лептина, и фермента AdPLA. Мыши с дефицитом лептина отличаются крайней прожорливостью, съедают в день в два-три раза больше пищи, чем нормальные мыши, и у них очень быстро разивается ожирение.

В эксперименте "безлептиновые" мыши съедали в среднем 5 граммов пищи в день, в то время как мыши у которых отсутствовал и лептин, и фермент AdPLA съедали 7,5 грамма. Нормальные мыши съедают в среднем 2-3 грамма пищи в день. В возрасте 17 недель мыши из первой группы весили 75 граммов, в то время как грызуны из второй группы - менее 35 граммов.

Уровень фермента AdPLA увеличивался после еды, препятствуя распаду жира, и снижался во время голодания, способствуя расщеплению жираИсследователи установили, что уровень фермента AdPLA увеличивался после еды, препятствуя распаду жира, и снижался во время голодания, способствуя расщеплению жира. Они также установили, что уровень AdPLA был выше у мышей с ожирением.

РИА Новости