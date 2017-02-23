Украина будет закупать лекарства против гепатита С по самым низким ценам в Европе

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в рамках соглашения установят максимальную цену на препараты от гепатита С, которые будет закупать государство в компании Gilead. Следовательно, упаковка препарата «Совалди» будет стоить 250 долларов США, а препарата «Харвони» – 300 долларов. Фактически, это одни из самых низких цен в Европе, предложенные компанией в рамках глобальной Программы доступности лекарств (Global Access Program), к которой Украину подключили в июле 2016 года.

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Цель программы – обеспечить всех пациентов доступом к инновационным препаратам для лечения гепатита C и других опасных для жизни болезней.

По данным Минздрава Украины, на учете зарегистрировано 46 883 пациентов с гепатитом С. Из них лечение за счет государства получает 1 404 человека – это лишь 3% пациентов. Впрочем, учитывая отсутствие масштабного скрининга, эксперты считают, что статистика заболеваемости гепатитом С значительно выше и составляет более 3 миллионов человек, а это около 7-8% от населения Украины.

В ведомстве отметили, что с помощью противовирусных препаратов возможно вылечить 90% людей с инфекцией гепатита С, однако доступ к лечению в мире остается на низком уровне.

Препарат “Совалди” уже доступен в аптеках по цене 10 250 гривен, тогда как имеющийся на рынке генерик стоит около 15 тысяч гривен.