Утвержден порядок использования средств для лечения украинцев за рубежом

Этот порядок устанавливает механизм использования средств, предусмотренных Минздравом в госбюджете на 2017 год по бюджетной программе для лечения граждан Украины за рубежом.

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Бюджетные средства будут использоваться для покрытия расходов, связанных с направлением граждан Украины на лечение за границу при условии невозможности оказания необходимой медицинской помощи учреждениями здравоохранения Украины. Направление за границу – это крайняя мера для граждан Украины, заболевания которых не лечится в заведениях здравоохранения Украины, независимо от возраста, пола, социального происхождения, места жительства и других признаков.

Бюджетные средства направляются на лечение за рубежом граждан Украины и могут включать стоимость лечения, диагностики (как часть лечебного процесса), возмещение стоимости переезда больного, а также (по решению Комиссии Минздрава по вопросам направления для лечения за границу) одного сопровождающего лица к месту лечения и его возврата и уплаты банковских услуг.

Напомним, что согласно Закону Украины «О государственном бюджете на 2017 год» Минздрава предусмотрены расходы общего фонда по бюджетной программе для лечения граждан Украины за границей в сумме 203948,9 тыс. грн.