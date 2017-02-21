Украина - на 4-м месте в мире по количеству больничных койко-мест

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Украина является четвертой в мире по количеству больничных коек на человека - 879 на 100 тыс. населения.В странах ЕС в среднем – 527,4 на 100 тыс. населения.

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В ведомстве также проинформировали, что наша страна на втором месте, после России, по среднему уровню продолжительности госпитализации - 11,8 дней, в ЕС – 8,08 дней.

В Минздраве подчеркнули, что большинство медицинских учреждений в Украине – это маломощные и малозагруженные больницы, которые имеют изношенные основные фонды и устаревшее техническое оснащение.

Чиновники Минздрава считают, что ситуацию можно исправить путем создания госпитальных округов. Госпитальные округа создадут как функциональные объединения больниц, расположенных на определенной территории. Пределы этой территории и, соответственно, состав каждого округа, предлагать областная государственная администрация (ОГА). А окончательный перечень округов будет утверждать правительство. При этом ОГА должны выходить из критериев формирования округа, установленных Постановлением КМУ («Порядок создания госпитальных округов»).

Критерии формирования округа утверждает правительство. Они являются чисто техническими: округ должен иметь такие границы и такой набор заведений, чтобы в перспективе на его основе можно было создать эффективную и современную медицинскую сеть, а именно наличие по крайней мере одной больницы интенсивного лечения (первого или второго уровня); в случае наличия больницы второго уровня – охват территории с населением минимум 200 тыс. лиц, а в случае наличия только больницы первого (базового) уровня – 120 тыс. лиц; возможность проезда до больницы интенсивного лечения с любой точки округа за 60 мин.