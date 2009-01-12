В Житомирской области удалось снизить смертность новорожденных

В Житомирской области удалось достичь снижения смертности новорожденных с 11,3% в 2006 году до 8,4% в 2008-м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Житомирской облгосадминистрации.

По словам начальника управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Александра ТОЛСТАНОВА, за последние два года благодаря улучшению оказания медицинских услуг в области на 3% уменьшилось случаев смертности малышей.

«Постоянно совершенствуется медицинское обеспечение женского и детского населения области. Налажено межсекторное взаимодействие с управлениями и ведомствами, которые занимаются детьми, и таким образом удалось достичь снижения смертности новорожденных с 11,3% в 2006 году до 8,4% в 2008 г.», - отметил А.ТОЛСТАНОВ.

По его словам, улучшилась обеспеченность детских реанимационных отделений областной детской больницы и областного центра здравоохранения матери и ребенка современной дыхательной аппаратурой. На решение этой проблемы из областного бюджета в течение последних 3 лет выделено около 5 млн. грн. В областной детской больнице отремонтировано отделение патологии новорожденных и педиатрии недоношенных детей, продолжается реконструкция отделения реанимации для новорожденных.