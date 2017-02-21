Кабмин одобрил решение о создании в Украине сети кардиоцентров

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «Об утверждении порядка и условий предоставления субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования» одобрено на заседании правительства.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что документ разработан Минздравом для определения механизма предоставления 150 млн грн субвенции из Госбюджета местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования.

«Это только одна составляющая в целой системе изменений», – сказала она.

Супрун отметила, что программой предусмотрено развитие превентивной медицины и системы возмещения денежных средств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут лечиться амбулаторно.

«Третье – это усиление первичного звена, чтобы мы могли иметь раннее выявление заболеваний. Четвертое – это госпитальные округа, где мы определяем больницы интенсивного лечения, где будут расположены ангиографические центры. И последнее – это обучение врачей», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внедрение этой программы позволит спасти, минимум, на 3 тыс. больше украинских граждан ежегодно.

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Правительство Украины планирует завершить реформу здравоохранения до 2020 года. В Минздраве отмечали, что границы и состав госпитальных округов должны определяться таким образом, чтобы жители имели доступ к вторичной (специализированной) медицинской помощи в пределах своего госпитального округа. Административным центром госпитального округа является населенный пункт с населением более 40 тыс. человек, в котором размещена многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня. Зона обслуживания госпитального округа определяется временем доезда до многопрофильных больниц интенсивного лечения, которое не должно превышать 60 минут, и должна быть эквивалентной радиусу зоны обслуживания 60 км.