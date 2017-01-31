Более 40 % украинцев не поддерживают создание в стране госпитальных округов - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" о состоянии медицинской сферы в Украине.

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Среди последних правительственных инициатив по реформированию медицинской сферы респонденты больше всего поддерживают возмещение пациентам затрат на лекарства от диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний (84%), а также введение обязательно медицинского страхования (64%), отмечается в пресс-релизе.

Создание Центров общественного здоровья поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают 21%, 22% не смогли определиться; введение стандартизированных протоколов лечения поддерживают 57% респондентов, не поддерживают 12%, 30% не смогли определиться с оценкой такой инициативы.

Кроме того, принятие Концепции развития системы общественного здоровья поддерживают 57% опрошенных, не поддерживают – 22%, такое же количество не смогла определиться с ответом на этот вопрос; внедрение механизма контрактов, что приведет к повышению зарплат врачей, поддерживают 44% опрошенных, не поддерживают 35%, а 21% не ответили на этот вопрос.

Заключение контрактов с гарантированной ценой за лечение поддерживают 38% опрошенных, не поддерживают − 42%, не смогли оценить – 20%.

Кроме того, отмечается, что «с 64% в октябре до 69% в декабре вырос уровень поддержки инициативы по созданию фельдшерской службы с целью оказания первой медицинской помощи при травматических ситуациях, чтобы спасти жизнь пациента, пока он не получит полноценного и независимого лечения в отделении скорой помощи».

Вместе с тем, практически не изменился уровень поддержки отмены приказа №33, согласно которому бюджетные государственные средства выделялись медицинским учреждениям на основании количества больничных коек. Эту инициативу, как и осенью, поддерживают немногим более половины опрошенных (58%).

Применение процедуры конкурентных, прозрачных тендеров для государственных закупок определенных лекарственных препаратов поддерживают 64%, не поддерживают – 17% респондентов.

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Согласно данным социсследования, только 27% опрошенных считают, что внедрение механизма заключения контрактов между пациентом и врачом с увеличением зарплаты врачей, как минимум, на 30% улучшит качество медицинской помощи. 36% считают, что это не будет иметь никакого влияния, а 16% респондентов убеждены, что после этого ухудшится качество помощи. 21% не смогли ответить на этот вопрос.

Больше всего тех, кто оптимистично воспринимает эту инициативу, проживают в западных областях (33%), меньше всего – на востоке (17%). В то же время, в восточных регионах больше тех, кто просто не смог никак высказать свои оценки по поводу этих изменений (37%). Также наибольшая поддержка этого механизма среди тех, кто довольно часто посещает врачей.

Опрос личным формализованным интервью (face-to-face) проводился 12-22 декабря 2016 года. Всего было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.