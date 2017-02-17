В 2017 году объемы медицинской субвенции увеличены на 11 млрд грн – Зубко

В 2017 году объемы образовательной и медицинской субвенций увеличен на 8 и 11 млрд грн соответственно.

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Об этом вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил на съезде Украинской ассоциации районных и областных советов сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-служба Минрегиона.

По его словам, доходы местных бюджетов за 2015 год составили 99,8 млрд грн. В 2016 году эта цифра уже составила 144 млрд грн, что на 16% больше, чем было предусмотрено органами местной власти. Также дополнительно в местные бюджеты поступило 49 млрд грн. Это результаты начатой в 2014 году реформы децентрализации, и эти показатели будут увеличиваться, подчеркнул Зубко.

«По состоянию на 1 января 2017 года остатки на счетах местных бюджетов составили 52 млрд грн по сравнению с 35 млрд грн в 2016 году. В госбюджете на 2017 год увеличены размеры образовательной субвенции на 8,1 млрд грн (с 44,5 в 2016 году до 52,6 в 2017 году), а также медицинской субвенции на 11 млрд грн (по 44,4 в 2016 году до 55,5 в 2017 году). Кроме того, предусмотрена дополнительная дотация в размере 14,9 млрд грн из государственного бюджета местным бюджетам на здравоохранение и образование. Это те средства, которые позволяют нам уверенно говорить о региональном развитии», - отметил Зубко.

Вице-премьер-министр также добавил, что на сегодняшний день в регионах есть ответственные громады, местные лидеры, средства и самое главное – возможности, которые усиливают местное самоуправление.

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«Нам многое нужно еще сделать в текущем году. Но самое главное - есть огромное стремление увеличить полномочия и возможности местного самоуправления», - подытожил он.

Также Зубко назвал главные задачи местного самоуправления: секторальная децентрализация; создание новой украинской школы, развитие внешкольного образования.