В госпиталях находятся 90 раненых участников АТО, еще 18 лечатся за границей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны подполковник Алексей Чернобай.

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"Сегодня на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненых во время АТО. 18 раненых проходят лечение за рубежом. В частности, девять – в Болгарии, шестеро – в Германии, двое – в США и один – в Латвии", - сказал он.

Спикер добавил, что 68 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Всего же с начала года реабилитационное лечение прошли 1068 военнослужащих.

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Кроме того, Чернобай отметил, что сметой Министерства обороны на 2016 год на медицинское обеспечение было предусмотрено около 258 млн грн, которые Минобороны уже получило в полном объеме. Около 230 млн грн из этих средств было потраченона закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования, сказал он.