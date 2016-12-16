В госпиталях находятся 90 раненых участников АТО, еще 18 лечатся за границей
На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находятся 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненных в ходе антитеррористической операции, еще 18 проходят курс лечения за рубежом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны подполковник Алексей Чернобай.
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"Сегодня на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находится 90 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненых во время АТО. 18 раненых проходят лечение за рубежом. В частности, девять – в Болгарии, шестеро – в Германии, двое – в США и один – в Латвии", - сказал он.
Спикер добавил, что 68 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.
Всего же с начала года реабилитационное лечение прошли 1068 военнослужащих.
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Кроме того, Чернобай отметил, что сметой Министерства обороны на 2016 год на медицинское обеспечение было предусмотрено около 258 млн грн, которые Минобороны уже получило в полном объеме. Около 230 млн грн из этих средств было потраченона закупку медикаментов и оплату медицинского оборудования, сказал он.