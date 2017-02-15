Врачи Охматдета рассказали о проблемах детской онкологии в Украине

Заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра онкогематологии «Охматдет» Олег Рыжак отметил на пресс-конференции в УНИАН, что в Украине сейчас существуют серьезные проблемы с финансированием, с закупкой медикаментов для онкобольных детей.

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По словам врача, уже в ближайшее время истекает срок действия (самое позднее в июле 2017 года) тех медикаментов, которые были закуплены в 2015 году, но они поступили в Центр только, недавно.

Рыжак отметил, что тендеры, которые касаются закупки медицинских препаратов для детской онкологии, даже не начались. «Все наши попытки привлечь внимание руководства Минздрава к проблеме онкобольных детей, к проблеме трансплантации костного мозга натыкаются на какую-то стену», - добавил он.

По его словам, никаких ответов на обращение о необходимости решения проблем нет. «Более того, сейчас в «Охматдете» закончился контракт с прежним главным врачом, и сейчас конкурсная комиссия Минздрава решает вопрос о назначении нового человека на эту должность. Мы получили информацию, что некоторые народные депутаты пытаются посадить туда своего человека, и одно из заданий, которое она должна выполнить, - это реорганизовать наш Центр со сменой руководства Центра, с уничтожением отделения трансплантации костного мозга», - заявил Рыжак. При этом он добавил, что необходимость «реорганизации» они «обосновывают таким образом, что вроде бы у нас никого не вылечивают, вроде у нас все умирают».

В связи с этим Рыжак отметил: «За последние 12 лет - с 2004 года, как наша команда работает в «Охматдете», в отделении трансплантации пролечено и виліковано методом трансплантации 126 детей, и это составляет 62% тех, кто обратился к нам и кто получил трансплантацию. Это цифры, которые абсолютно совпадают с данными тех же итальянских клиник...».

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Заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдет» Светлана Донская, отвечая на вопрос, откуда информация о возможном закрытии отделения трансплантации костного мозга, отметила: «Официальных сообщений из Минздрава мы не видели и, в принципе, с нами Минздрав и не общается. К сожалению, госпожа Ульяна (речь идет о в.о министра здравоохранения Ульяну Супрун - УНИАН), в отличие от некоторых министров, нас не посетила и с нами не общалась... Но, к сожалению, у нас есть информация, которая все время повторяется некоторыми благотворительными фондами о том, что делать трансплантации в этом отделении невозможно, это опасно, потому что все умирают...».

Председатель правления ВФБ «Крона» Елена Мацибох подчеркнула, что Минздрав должен понять, что в Украине лечат рак, но в этом плане помощь министерства нужна. Она подчеркнула, что в Украине должна появиться стратегия для лечения онкобольных детей, поэтому необходимо создать рабочую группу, которая будет ее готовить.