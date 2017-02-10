Известные украинские спортсмены научат плавать детей-сирот

Как сообщили в неправительственной благотворительной организации " СОС детские городки" Украина, это пилотная спортивная по плаванию поможет детям-сиротам обрести семью.

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По словам директора по развитию программ «СОС детские городки» Дарьи Касьяновой, этот проект часть психо-эмоциональной поддержки детей-сирот и лишенных родительской опеки.

"Европейский опыт подтверждает, что для детей, которые пострадали из-за жестокого отношения в биологических семьях и интернатах, спортивные нагрузки имеют лечебный эффект. Мы начнем с занятий плаванием. Дальше планируем развивать занятия бегом и футбол. Спорт и личный пример олимпийских чемпионов поможет подросткам справиться со сложностями переходного возраста, а малышам со своими страхами. Это очень нужно и для приемных родителей - как профилактика эмоционального выгорания", - сказала Касьянова.

Занятия проведет многократный чемпион мира и Европы Олег Лисогор.

Кураторами спортивных программ станут профессиональные тренеры и звезды украинского спорта.