Минздрав инициирует создание медицинской системы Prozorro и нацагентства по закупке лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что закупка лекарственных средств за бюджетные средства через международные организации – явление временное.

«До конца марта мы подадим в Кабмин концепцию национальное агентство по закупке лекарств за государственные средства, чтобы с начала 2018 года три-четыре государственные программы шли через украинское агентство», - сообщила Супрун.

Она также отметила, что в Минздраве работают на создание «медицинского» Prozorro.

«Мы сейчас работаем со специалистами, международными организациями, донорами, чтобы создать агентство при Минздраве, которое будет заниматься закупками лекарственных средств. Наша идея, наша цель, чтобы мы имели «медицинское» Prozorro. Проблема в том, что это очень специфические закупки. Надо вложить дозировку, форму, качество (оригинальные генерики). Относительно медицинской аппаратуры – есть технические условия, задачи. По моему мнению, технические задачи должны быть вынесены на общественное обсуждение», - отметила Супрун.

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По ее убеждению, через систему Prozorro должны закупаться медицинские изделия на любую сумму.

«Все коммунальные закупки лекарств на сумму ниже 200 тыс. грн должны закупаться через Prozorro. Есть нарекания на то, что закупки через Prozorro - длительный процесс. Наши больницы не хотели бы ждать два-три месяца, чтобы получать лекарства или медицинские изделия. Поэтому нужно закупать лекарства заранее», - добавила и.о. руководителя ведомства.