В Чернигове в 2008 году родилось свыше 3500 детей, тогда как в прошлом году было всего 3200 новорожденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Черниговского городского роддома Василий ГУСАК.

"В рождаемости мы имеем позитивные тенденции. Согласно статистическим данным, за 11 месяцев родилось свыше 3300 малышей. Я думаю, по итогам декабря, на свет появилось еще почти 300 младенцев", - сказал он, добавив, что в этом году, как и в прошлом, мальчиков рождалось больше, чем девочек. Кроме того, 15 младенцев появились на свет благодаря методу искусственного оплодотворения, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

По словам главного врача роддома, позитивные тенденции роста рождаемости касаются не только Чернигова, но и всей области, поскольку каждая третья роженица – из районов Черниговщины.

В.ГУСАК положительным считает тот факт, что подавляющее большинство женщин рожают естественным путем. "Кесаревых сечений стало гораздо меньше", - заметил он.