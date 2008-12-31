Антибиотики стимулируют мигрень

Вы думаете, что болеутоляющие спасут вас от мигрени?

Напротив, чем больше лекарств, тем хуже. Чрезмерное употребление болеутоляющих усугубляет состояние здоровья и вызывает более сильную головную боль, что в свою очередь приводит к увеличению приема лекарственных препаратов.

Одним из негативных последствий такого лечения может стать хроническая мигрень.

Необходимо правильно лечит мигрень. При частых головных болях лучше пройти курс превентивного медицинского лечения, чем принимать болеутоляющие средства.

Исследования показали, что треть людей страдающих от мигрени могут пройти курс превентивного лечения, которое в половину уменьшит частоту головных болей. К сожалению, лишь 10 процентов людей, страдающих от мигрени, прибегают к такому лечению.

Специалисты советуют не злоупотреблять болеутоляющими. Врач может посоветовать лечение, которое даст положительные результаты в короткие сроки.

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