Кабмин сократил перечень документов для аккредитации медицинского учреждения

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение "О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Порядку аккредитации учреждения здравоохранения" принято сегодня во время заседания правительства.

Читайте такжеБольницы Украины полностью обеспечены вакцинами - Минздрав

"Оно предусматривает сокращение перечня документов, прилагаемых к заявлению о проведении аккредитации учреждения здравоохранения. Исключаются: заключение Государственной санэпидемслужбы, поскольку она уже не существует, копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, свидетельство об аттестации лаборатории и копии ранее выданных аккредитационных сертификатов, поскольку они уже есть в наличии в министерстве", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как сообщалось, аккредитацию проходят медицинские учреждения любой формы собственности один раз в три года. Для прохождения аккредитации учреждение должно подать аккредитационной комиссии необходимые документы. После их анализа эксперты комиссии принимают решение: отнести учреждение к соответствующей категории или отказать в этом.