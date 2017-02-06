В парламенте предлагают заслушать отчет Минздрава о создании госпитальных округов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета парламента.

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"Я предлагаю заслушать в парламенте отчет так называемого министра здравоохранения о создании госпитальных округов, о создании всей новой медицинской реформы", - заявил Бондарь.

Он отметил, что речь идет о создании в Украине госпитальных округов. "Даже выложили некую предварительную карту, которую они себе сделали, - как эти госпитальные округа будут образовываться: на каждую область - по 3-5 госпитальных округов. Это начало какой-то очередной медицинской реформы", - сказал Бондарь.

По его словам, "никто не говорит и не дает ответ, как эти госпитальные округа образуются".

По мнению депутата, "очередная реформа начинается, и практически никто не знает, зачем она и как она будет проходить, и особенно, чем закончится на районном и городском уровне".

"Надо заслушать и принять в парламенте решение, что дальше делать и с министром здравоохранения, и с министерством, и с этой псевдореформой", - заявил Бондарь.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы здравоохранения в Украине предусматривается создание госпитальных округов.

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По данным Минздрава, границы и состав госпитальных округов будут определяться таким образом, чтобы жители имели доступ к вторичной (специализированной) медицинской помощи в рамках своего госпитального округа. Административным центром госпитального округа является населенный пункт с населением более 40 тыс. человек, в котором размещена многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня. Зона обслуживания госпитального округа будет определяться временем доезда к многопрофильным больницам интенсивного лечения, который не должен превышать 60 минут, и быть эквивалентной радиусу зоны обслуживания 60 км.

27 января вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что создание госпитальных округов приведет к закрытию медицинских учреждений.