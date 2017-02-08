В Минздраве заявляют, что пакет документов по оказанию первичной медпомощи почти готов
Подготовка пакета нормативных документов по предоставлению первичной медицинской помощи должен выйти на финальную стадию через месяц-полтора.
Пакет документов по оказанию первичной медпомощи может выйти на финальную стадию / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на брифинге на тему «Медицинская реформа: пошаговый план и очередные практические наработки».
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По его словам, это, в частности, законодательные изменения, и это важный пакет подзаконных актов. «Завтра мы берем с собой все эти документы, собираемся с представителями всех регионов, областей и городов, работаем над этими документами. Они вносят нам какую-то свою обратную связь, какие-то замечания. Там будут врачи, там будут управленцы, там будут главные управленцы. Мы очень быстро эти замечания обрабатываем, собираем то, что поступило от общественности на общественном обсуждении, и принимаем эти документы», - сказал он.
«Ставим себе цель, чтобы через месяц-полтора мы пришли снова сюда и снова пришли в регионы с уже финальным пакетом нормативных актов, которые надо будет принять для реформы первичной медицинской помощи, после чего можно будет начать ее практическое внедрение», - отметил Ковтонюк.
Он уточнил, что есть работа, которую делаем на национальном уровне, есть работа, которая делается на региональном уровне.
«Мы запланировали сделать все до весны, что касается национального уровня, и потом будет работа в регионах, будет ряд требований к ним, которые они должны выполнить, чтобы с середины года перейти на новую модель (финансирования)», - добавил заместитель министра.
Он также напомнил, что вторичная медицинская помощь, включающая упорядочение госпитальных округов, стартует со следующего года.