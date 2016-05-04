Человек, сопровождающий военного в санаторий, имеет право на бесплатную путевку
Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 11 закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» по сопровождению военнослужащих при продолжении лечения в санаторно-курортных учреждениях».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий закон был проголосован Верховной Радой Украины 12 апреля 2016 года.
Закон уточняет порядок реализации военнослужащими права на продолжение их лечения в санаторно-курортных учреждениях, куда им предоставляется бесплатная путевка после стационарного лечения в госпиталях.
Также закон устанавливает, что лицам, которые сопровождают военнослужащего, направленного в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения после лечения в госпитале, предоставляется право на получение путевки на безвозмездной основе без права на лечение. При этом предполагается, что лицами, сопровождающими военнослужащего в санаторно-курортное учреждение, не могут быть инвалид 1-й группы и лицо, не достигшее 16-летнего возраста.