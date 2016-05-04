Человек, сопровождающий военного в санаторий, имеет право на бесплатную путевку

12:55, 04 мая 2016
Страна
300

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 11 закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» по сопровождению военнослужащих при продолжении лечения в санаторно-курортных учреждениях».

Військовик в інвалідному візку в Головному військовому клінічному госпіталі, в Києві, / Фото: УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был проголосован Верховной Радой Украины 12 апреля 2016 года.

Закон уточняет порядок реализации военнослужащими права на продолжение их лечения в санаторно-курортных учреждениях, куда им предоставляется бесплатная путевка после стационарного лечения в госпиталях.

Также закон устанавливает, что лицам, которые сопровождают военнослужащего, направленного в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения после лечения в госпитале, предоставляется право на получение путевки на безвозмездной основе без права на лечение. При этом предполагается, что лицами, сопровождающими военнослужащего в санаторно-курортное учреждение, не могут быть инвалид 1-й группы и лицо, не достигшее 16-летнего возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter