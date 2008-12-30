Жирная пища приводит к сбоям биоритмов человека

Пристрастие к жирной пище ведет не только к избыточному весу, но и к расстройству суточного биологического ритма организма, утверждают ученые из Еврейского университета в Иерусалиме.

Биологические часы регулирует ритм активности гормонов и ферментов, связанных с обменом веществ. Расстройство биоритма ведет к гормональным нарушениям, ожирению, психологическим проблемам, расстройству сна и даже возникновению опухолей, утверждают авторы исследования.

Существует причинно-следственная связь между особенностями питания и дисбалансом биологических часовНаиболее сильный фактор, влияющий на биоритмы - свет. Однако доктор Орен Фрой и его коллеги из Института биохимии Иерусалимского университета продемонстрировали в экспериментах с лабораторными мышами, что существует причинно-следственная связь между особенностями питания и дисбалансом биологических часов.

Фрой и его коллеги проверяли, контролируют ли биологические часы процесс выделения адипонектина - белка, выделяемого клетками жировой ткани, и связанного с процессами усвоения глюкозы и липидного обмена - и как на этот контроль влияет диета с высоким содержанием жиров.

Диета с высоким содержанием жира приводила к запаздыванию биологических часовИсследователи кормили одну группу мышей пищей с высоким содержанием жира, а вторую - обезжиренной пищей, а затем измеряли колебания в уровне обмена веществ. У мышей с "обезжиренной" диетой колебания адипонектина соответствовали нормальному суточному ритму. Диета с высоким содержанием жира приводила к запаздыванию биологических часов.

В статье, которая будет опубликована в журнале Endocrinology, исследователи отмечают, что диета с высоким содержанием жира способствует ожирению не только из-за жирности пищи, но и из-за нарушения биологических ритмов, которое в свою очередь приводит к нарушению обмена веществ.

РИА Новости