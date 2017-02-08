К раненному в Авдеевке британскому фотокорреспонденту постепенно возвращается зрение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«В Днепре продолжается лечение раненного в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофера Нанна. К нему постепенно возвращается зрение. Сейчас на правый глаз Кристофер видит на 90%. Левый глаз, которое был больше поврежден, начал реагировать на свет», - сообщил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, британский фотограф Нанн получил ранение 2 февраля во время обстрела оккупантами Авдеевки. С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова города Днепр. После необходимых обследований его перевели в специализированную офтальмологическую больницу. По итогам обследования врачи-офтальмологи установили, что в результате осколочного ранения пациент получил множественные поражения обоих глаз. После консультаций с главным офтальмологом Вооруженных сил Украины было принято решение о срочном операционном вмешательстве. 4 февраля стало известно, что врачи сохранили зрение Нанну.