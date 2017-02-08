Литва примет на лечение еще 50 раненых украинских военных

Литва примет на лечение еще 50 украинских военных, раненных в зоне АТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский во время скайп-включения в рамках проекта “Дипломатия без границ”.

“Литовское правительство финансирует пребывание наших героев, когда они здесь лечатся и реабилитируются. 50 человек мы ждем, со второй половины февраля уже первые раненые сюда снова прибудут”, - сказал Яценковский.

Он сообщил, что с начала военных действий на Донбассе Литва оказала помощь в лечении 127 украинских военнослужащих. “Литва среди стран-членов НАТО – самый крупный представитель, помогающий украинским военным. 127 пострадавшим на сегодняшний день с начала военных действий в Украине Литва оказала помощь”, - сказал посол.