Литва примет на лечение 50 украинских военнослужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители руководства и волонтеры Воинского реабилитационного центра в Друскининкае.

"В этом году планируется реабилитировать 50 воинов. Средняя продолжительность реабилитации - 29 дней. Одновременно будем реабилитировать в среднем четырех (украинских) военных", - сказала заведующая реабилитационным отделением Центра военной реабилитации в Друскининкае Даля Йуодиниене.

Реабилитационный центр принимает украинских военнослужащих на реабилитацию с 2014 года, с начала российской агрессии на территории Украины. В 2014 году в центре прошли реабилитацию 13 украинских военнослужащих, которые перед этим проходили лечение в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Литвы.

Украинские военнослужащие, которые проходили восстановительный процесс, имели множественные повреждения мягких тканей от осколков, повреждения костей, суставов, внутренних органов и других повреждений.

Основное внимание в реабилитационном центре уделяли уходу за ранами, первичной реабилитации и повышению общей активности, процедурам физиотерапии, наблюдению за общим состоянием и последующему направлению в лечебные гражданские учреждения Литвы.

В 2015 году средняя продолжительность лечения в реабилитационном центре ВС Литвы составляла 31 день, реабилитировано 50 украинских военных.

Также многие украинские военные перед реабилитацией в Литве проходили лечение в Днепропетровске в клинике Мечникова или военном госпитале.

В самой большой группе украинских военных, прибывших на реабилитацию, военнослужащие после переломов верхних и нижних конечностей, таза, позвоночника, множественных осколчатых ранений мягких тканей, повреждения периферических нервов. Такие симптомы имели около 40% украинских военных.

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Ко второй группе относились военнослужащие, после травмы головного мозга, и третья группа - посттравматический синдром.

"Результаты лечения - улучшение здоровья военных, уменьшение осложнений имеющихся повреждений, улучшение психологического состояния, положительные эмоции при ознакомлении со страной пребывания, посещение городов, музеев культуры, разных мероприятий", - отметила заведующая реабилитационным отделением Центра.

Волонтер, командир роты литовских стрелков Рамунас Шерпетаускас сообщил, что на восстановительный процесс украинских военных положительно влияет процесс социализации в Литве при посещении не только исторических памятных мест, но и при знакомстве с военными из НАТО.

"С 2014 года у нас было около 150 поездок и встреч", - подчеркнул он.

Волонтер подчеркнул важность передачи опыта между военнослужащими НАТО и участниками АТО.