ВР проведет парламентские слушания по вопросам медицинского образования в Украине
12:15, 08 февраля 2017Страна
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Верховная Рада приняла постановление о проведении парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее" (№5600).
ВР в марте проведет парламентские слушания относительно состояния медицинского образования / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов из 327, зарегистрированных в сессионном зале.
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Как отметила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, слушания предлагалось провести 1 марта, но, с учетом календарного плана работы парламента, они состоятся 15 или 22 марта.
В то же время парламент отклонил проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Роль Украины в глобальной проблеме изменения климата - вызовы и новые возможности" (апрель 2017 года) (№5528).
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