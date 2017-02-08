ВР проведет парламентские слушания по вопросам медицинского образования в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов из 327, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как отметила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, слушания предлагалось провести 1 марта, но, с учетом календарного плана работы парламента, они состоятся 15 или 22 марта.

В то же время парламент отклонил проект постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Роль Украины в глобальной проблеме изменения климата - вызовы и новые возможности" (апрель 2017 года) (№5528).