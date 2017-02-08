Порошенко подписал закон об увеличении штата работников служб по делам детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 19 января 2017 года.

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Закон разработан с целью усиления государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка путем обеспечения этой деятельности соответствующим кадровым ресурсом.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя подписанный президентом закон, «сегодня очень много детей в Украине живут в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в поддержке и помощи от государства. Такие функции возлагаются на органы и службы по делам детей, которые, согласно закону, должны осуществлять свою деятельность, защищая права и интересы детей. Но именно они в такое сложное время первые попадают под сокращение. Во многих регионах количество работников настолько мало, что делает невозможным выполнение ими своих функций».

Закон предусматривает увеличение штатной численности работников служб по делам детей всех уровней. При этом установлено, что количество работников службы зависит от количества детского населения, проживающего на соответствующей территории. По словам Кулебы, «реализация этого закона усилит кадровый потенциал служб и их деятельность, поскольку именно от своевременного реагирования зависит, на сколько мы сможем предупредить гибель и неблагополучие детей».

«Теперь, после подписания закона президентом, мы ждем от регионов соответствующих решений в сфере выполнения, а от Министерства социальной политики - создание программы подготовки и повышения квалификации работников служб по делам детей, ведь от их профессионализма зависит жизнь тысяч детей», - отметил Кулеба.

Штатная численность работников служб по делам детей исполнительных комитетов сельских, поселковых советов соответствующих территориальных общин устанавливается из расчета один работник службы на не более чем на одну тысячу детского населения. В случае, когда детское население общины составляет менее тысячи детей - не менее одного работника на объединенную территориальную общину.

Количество работников районных, городских, районных в городах служб по делам детей устанавливается из расчета один работник на не более чем одну тысячу детей, проживающих в районе, но не более чем на две тысячи детей, проживающих в городе.

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Кроме того, службы по делам детей всех уровней приобретают права юридического лица.

Отмечается, что практическая реализация норм данного закона будет способствовать увеличению количества работников, которые, в соответствии с законодательством, обеспечивают реализацию на соответствующей территории государственной политики по вопросам социальной защиты детей.