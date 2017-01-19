ВР урегулировала вопрос штатной численности служб по делам детей и предоставила им права юрлица

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале. Читайте такжеНаставничество планируют определить формой подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни Документом предусматривает установить штатную численность работников районных, городских, районных в городах служб по делам детей из расчета - один работник службы не более чем на одну тысячу детей, проживающих в районе, и не более, чем на две тысячи детей, проживающих в городе, районе в городе. Штатная численность работников служб по делам детей исполнительных органов сельских, поселковых советов, соответствующих объединенных территориальных общин устанавливается из расчета один работник службы не более чем на одну тысячу детей, но не менее одного работника на объединенную территориальную общину. Читайте такжеСокращение соцработников в Украине грозит ростом количества беспризорных детей - эксперт Кроме того, определяется, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей, орган исполнительной власти Автономной Республики Крым в сфере семьи и детей, службы по делам детей имеют права юридического лица, собственный бланк, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием. Этот закон вступает в силу со дня его опубликования. До приведения действующего законодательства в соответствие с этим документом другие законы и нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей ему.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусматривает установить штатную численность работников районных, городских, районных в городах служб по делам детей из расчета - один работник службы не более чем на одну тысячу детей, проживающих в районе, и не более, чем на две тысячи детей, проживающих в городе, районе в городе.

Штатная численность работников служб по делам детей исполнительных органов сельских, поселковых советов, соответствующих объединенных территориальных общин устанавливается из расчета один работник службы не более чем на одну тысячу детей, но не менее одного работника на объединенную территориальную общину.

Кроме того, определяется, что центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей, орган исполнительной власти Автономной Республики Крым в сфере семьи и детей, службы по делам детей имеют права юридического лица, собственный бланк, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования. До приведения действующего законодательства в соответствие с этим документом другие законы и нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей ему.