Слухи о закрытии больниц в Украине являются неправдивыми - Минздрав

Перечень медицинских вмешательств по оказанию вторичной медицинской помощи будет утверждаться Минздравом / УНИАН

"Как больницы будут функционировать – это ответственность и решение общин", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя обращения граждан, которые выражают беспокойство по поводу закрытия больниц в Украине.

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«Хочу обратить внимание, что границы госпитального округа и административно-территориального округа – это разные вещи, и министерству не принципиально, где местная власть определит центры. Главное – должна быть такая структура больниц, которая обеспечивает доступность каждого человека к качественной медицинской услуги. Если возникают вопросы относительно прикрепления территорий к той или иной больницы – это исключительно компетенция местных властей», – заявил Ковтонюк.

Он напомнил, что слухи о закрытии больниц не соответствует действительности, ведь законодательством это запрещено.

"Идея госпитальных округов заключается в планировании развития больниц. Вместе с тем, местная власть должна брать на себя ответственность, разъяснять людям необходимость перепрофилирования неэффективных медучреждений или отделений социального ухода, реабилитационные центры. В Минздрав и Кабмин начали поступать письма, в которых депутаты разных уровней жалуются на «плохое» распределение территорий в рамках госпитальных округов. Это свидетельствует о желании местной власти переложить ответственность за отсутствие диалога внутри общин на центральные органы власти. Минздрав Украины в очередной раз подчеркивает – вопросы хозяйствования и принятия решений сейчас относится к компетенции общин. Мы знаем, что этот процесс будет болезненным, но Украина должна пройти путь от административно-командной формы правления, когда из центра указывали где и что строить, к демократической, когда местная власть будет брать на себя ответственность за комфорт жизни своей общины», – отметил Ковтонюк.

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Министерство здравоохранения Украины и Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины подготовило письма на имя мэров городов, председателей ОГА, райсоветов и облсоветов с разъяснениями относительно сферы ответственности органов местной власти на этапе формирования госпитальных округов.

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Согласно нормативным документам, в состав госпитального округа должно входить не менее одной многопрофильной больницы интенсивного лечения первого и/или второго уровня и другие учреждения здравоохранения.

Перечень медицинских вмешательств с предоставления вторичной (специализированной) медицинской помощи будет утверждаться Минздравом, так же как и примерные табели материально-технического оснащения больниц.

Документом также определяются нормативы количества обслуживания пациентов. Так многопрофильная больница интенсивного лечения 1-го уровня должна обслуживать не менее 120 тыс человек, 2-го уровня – не менее 200 тыс человек.

Границы и состав госпитальных округов должны определяться таким образом, чтобы жители, которые в них проживают, имели доступ к вторичной (специализированной) медицинской помощи в рамках госпитального округа.

Административным центром госпитального округа определяется населенный пункт, как правило, город с населением более 40 тыс. человек, в котором размещена многопрофильная больница интенсивного лечения второго уровня.

Зона обслуживания госпитального округа определяется своевременностью проезда до многопрофильных больниц интенсивного лечения (не должен превышать 60 минут), и быть эквивалентен радиусу зоны обслуживания 60 км.

Упорядочение сети медицинских учреждений происходит за двумя принципами: доступность гражданина к медицинской помощи и надлежащая нагрузка на учреждения, чтобы поддерживать надлежащую квалификацию медицинских специалистов.

Перечень и количество госпитальных округов, поданных на согласование в центральные органы исполнительной власти: Киев - 1 округ, Киевская область – 4 округа, Кировоградская – 4 округа, Николаевская – 4 округа, Полтавская – 4 округа, Винницкая – 3 округа, Днепропетровска – 5 округов, Житомирская – 4 округа, Запорожская – 5 округов, Одесская – 5 округов, Ровенская – 3 округа, Хмельницкая – 3 округа, Черкасская – 4 округа.