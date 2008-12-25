Фонд Ахметова ”Развитие Украины” окажет помощь жертвам взрыва

17:04, 25 декабря 2008
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"Главное не оставить людей с бедой"

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выделит средства для оказания помощи пострадавшим при взрыве, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Размер помощи будет определен по окончании спасательной операции и полной оценки масштаба трагедии.

Президент Фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов выражает свои искренние соболезнования всем пострадавшим при взрыве дома по улице Некрасова, 67 в городе Евпатория, а также их родным и близким. Он подчеркивает, что в  такие минуты главное не оставить людей один на один с бедой. Сейчас им крайне необходима наша помощь и поддержка и никто не имеет морального права остаться безучастным.

О фонде:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда  - Ринат  Ахметов.

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