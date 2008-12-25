Фонд Ахметова ”Развитие Украины” окажет помощь жертвам взрыва

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выделит средства для оказания помощи пострадавшим при взрыве, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Размер помощи будет определен по окончании спасательной операции и полной оценки масштаба трагедии.

Президент Фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов выражает свои искренние соболезнования всем пострадавшим при взрыве дома по улице Некрасова, 67 в городе Евпатория, а также их родным и близким. Он подчеркивает, что в такие минуты главное не оставить людей один на один с бедой. Сейчас им крайне необходима наша помощь и поддержка и никто не имеет морального права остаться безучастным.

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