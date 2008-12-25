«Украина 3000» объявляет конкурс на закупку медоборудования

Международный благотворительный фонд «Украина 3000» объявляет конкурс на закупку медицинского оборудования для 29 детских больниц Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда «Украина 3000», к участию в конкурсе приглашаются физические или юридические лица, независимо от формы собственности, места регистрации и расположения, которые подтвердят намерение принять участие в конкурсе путем представления конкурсного предложения в соответствии с конкурсными условиями.

Участники конкурса направляют предложения по адресу: г. Киев, ул. Борычев Ток, 22-я.

Конечный срок представления предложений – 5 февраля 2009 года, до 11.00 по киевскому времени. В случае отправления предложения почтовой связью – письмо должно поступить до указанного часа.

Раскрытие конкурсных предложений состоится 9 февраля в 14.00 по киевскому времени в помещении ресторана «МакДональз» по адресу: ул. Крещатик 19-а, г. Киев.

Фонд «Украина 3000» обращается к будущим участникам конкурса с просьбой учитывать благотворительные принципы, на которых происходит конкурс. Мы будем очень благодарны, если участники конкурса с пониманием отнесутся к этой акции и предоставят максимально возможные скидки.

Закупка оборудования происходит в рамках сотрудничества Фонда «Украина 3000» и компании «МакДональдз Юкрейн». В этом году в результате акции «Всемирный день помощи детям в «МакДональдз» был собран 1 миллион 607 тысяч гривен. Это – вклад свыше 350 тысяч посетителей и сотрудников всех 63 ресторанов «МакДональдз» в 19 городах Украины.

Медицинское оборудование будет передано 29 детским больницам Украины – в Виннице, Днепропетровске, Донецке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Киеве, Кировограде, Кременчуге, Кривом Роге, Луганске, Луцке, Львове, Николаеве, Мукачево, Одессе, Полтаве, Ривном, Симферополе, Севастополе, Сумах, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Черновцах и Ялте.