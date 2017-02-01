Более 40% украинцев имеют до трех заболеваний - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" относительно состояния медицинской сферы в Украине, проведенного 12-22 декабря 2016 года.

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Согласно данным исследования, 17% респондентов отметили, что страдают от более четырех болезней. Треть опрошенных заявили, что не имеют никаких проблем со здоровьем в настоящее время.

«Состояние здоровья зависит от возраста - чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кого волнуют заболевания. Мужчины меньше жалуются на свое здоровье, чем женщины», - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

Отмечается, что 27% опрошенных проверяли сердце и сосуды в 2016 году, еще 16% заявили, что проходили подобные обследования в предыдущем году, 20% - более двух лет назад, а 12% - более четырех лет назад. 18% вообще не проверяли состояние сердечно-сосудистой системы.

Больше всего тех, кто в 2016 году проверялся на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, среди жителей юга (31%) и востока (40%) Украины. Зато четверть опрошенных жителей западных областей вообще никогда не проходили подобных обследований.

«Опять же, среди лиц старшего возраста больше тех, кто проходил подобные проверки в этом году (2016), чем среди молодежи. Также подобных респондентов больше среди женщин, чем среди мужчин», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что две трети опрошенных не принимают лекарств или витаминов для лечения или предотвращения сердечных заболеваний, треть – принимают. 42% женщин употребляют «сердечные» лекарства, а среди мужчин таких только 22%.

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Половина опрошенных старше 51-го года также принимают подобные препараты. Среди тех, кто часто обращается к врачам или в этом году проходил обследование сердечно-сосудистой системы, таких почти две трети.

В целом в ходе исследования личным формализованным интервью (face-to-face) было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,5%.