Внешнее независимое оценивание адаптируют для людей с проблемами зрения

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) 2017 года начнется 6 февраля и продлится до 17 марта.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

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По его словам, с 10.00 6 февраля с помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования, желающие принять участие в ВНО смогут сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для проведения регистрации.

«Кардинального изменения в самой процедуре по сравнению с предыдущими годами нет», - сказал Карандий.

Также он отметил, что выпускники текущего года при создании регистрационной карточки должны указать название учебных предметов, по которым им будут засчитаны результаты ВНО как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА).

«Результаты ВНО в 2017 году для выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года одновременно будут являться как результатами государственной итоговой аттестации по итогам обучения в общеобразовательном учебном заведении, так и результатами конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения Украины», - разъяснил Карандий.

Он отметил, что первый обязательный предмет - это украинский язык, вторым обязательным предметом участник может выбрать математику или историю Украины, остальные - из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование 2017 года.

Каждый участник ВНО имеет право сдать тесты не более чем по четырем учебным предметам. Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 16 июня, дополнительная - с 3 по 12 июля.

Участники АТО, лица, проживающие на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия и не имели возможности зарегистрироваться в основной период, могут с 3 до 20 мая 2017 года зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Также Карандий сообщил, что в этом году во время дополнительной сессии лица с нарушением зрения получат возможность выполнять задания сертификационной работы в тетрадях, текст которых напечатан увеличенным шрифтом, лицам с нарушением слуха будет предоставлено дополнительное время для выполнения сертификационной работы.

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Кроме того, он отметил, что с 2019 года процедуры ВНО будут адаптированы длялиц с нарушением зрения, которые использовали в процессе обучения шрифт Брайля.

Также Карандий сообщил, что в 2017 году для поступления в вуз абитуриенты подают сертификаты внешнего независимого оценивания 2016-го и 2017 года, и призвал абитуриентов не откладывать регистрацию на ВНО на последний день.