Социологи заявляют, что более 70% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию среди детей

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг" относительно состояния медицинской сферы в Украине.

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Согласно результатам исследования, 77% опрошенных поддерживают вакцинацию детей против полиомиелита, кори, туберкулеза, гепатита B, дифтерии и др.

Не поддерживают эту меру профилактики 12%, а 11% не смогли сформировать свое отношение к такой вакцинации.

Отмечается, что уровень поддержки вакцинации несколько выше среди городского населения, женщин, лиц старшего возраста и тех, кто доверяет медицинским учреждениям.

В то же время, введение обязательных прививок детям против полиомиелита, кори, туберкулеза, гепатита B, дифтерии и др., при условии, что эти болезни могут угрожать общественному здоровью населения, поддерживают 71% опрошенных, не поддерживают – 13%, не определились с отношением – 16%.

«Опять же, эту инициативу несколько больше поддерживают городские жители, женщины, и те, кто доверяют медицинским учреждениям», - говорится в опросе.

*** Опрос был проведен 12-22 декабря 2016 года. Аудитория - население Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,5%.