Штаб Ахметова направил помощь жителям Авдеевки

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова принял решение перенаправить в Авдеевку машину мобильной бригады волонтеров.

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В палаточный городок МЧС, в котором оборудованы пункты обогрева и полевая кухня, доставлены 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов.

Представитель Штаба в Авдеевке находится на постоянной связи с МЧС. "Мы готовы доставлять помощь дополнительно в необходимых объемах. Авдеевке грозит гуманитарная катастрофа – на грани замерзания система отопления. Температура воздуха в 9.00 составляла 22 градуса мороза. Руководство Авдеевского коксохимического завода, представители власти и МЧС делают все возможное, чтобы спасти людей и предприятие, от которого зависит жизнь города", - подчеркнули в штабе Ахметова.

"Мы крайне обеспокоены активизацией военных действий и гуманитарной ситуацией, сложившейся за последние дни на линии соприкосновения в районе Авдеевки, Ясиноватой, а также в Макеевке и отдельных районах Донецка. Ежедневно поступают сообщения о ранениях мирных жителей", отметили в штабе Ахметова.

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Штаб уже два года оказывает помощь раненым мирным жителям по обе стороны линии соприкосновения и сейчас готов оказать помощь медикаментами. Сотрудники Гуманитарного штаба связываются с родственниками пострадавших. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0 800 509 001.