С начала года на пожарах в Украине погиб 231 человек, 137 человек пострадали

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в зимний период спасатели фиксируют резкое увеличение количества пожаров в жилом секторе: за минувшие сутки в стране возникло 134 пожара, из которых 81 — именно в жилищах граждан; количество погибших в течение дня достигло 5 человек.

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«Как правило, основными причинами возникновения пожаров в домах является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в нетрезвом состоянии, детские шалости с огнем, перегрузка или неисправность электросети», - отметили в ГСЧС.

Так, 25 января в селе Кутров Гороховского района на Волыни, возник пожар в частном жилом доме. На месте происшествия погибли три человека — женщина, 1949 г.р., и двое мужчин, 1955 и 1984 гг. рождения. Вероятно, причиной пожара стало курение в постели.

Днем ранее, по этой же причине во время пожара в жилом доме в селе Волока Черновицкой области погиб 75-летний мужчина.

В то же время в Сумской области во время ликвидации возгорания в частном доме в селе Бишкинь Сумской области пожарные обнаружили тела хозяйки дома, 1956 г.р. и ее сожителя, 1956 г.р. Вероятно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

В связи с крайне неутешительной статистикой, ГСЧС призывает граждан заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, соблюдать правила пожарной безопасности в быту, не оставлять детей без присмотра, держать зажигалки и спички в недоступных для детей местах.