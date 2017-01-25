На третьей неделе нового года в Украине из-за гриппа умер один человек

Как сообщили УНИАН в Центре по контролю и мониторингу заболеваний, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 446,6 на 100 тысяч населения, что на 4,7 % меньше прошлой недели. Госпитализированы 7 143 человека – 3,8 % от заболевших. Зарегистрирован один летальный случай от гриппа в городе Киеве.

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Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Волынской – 745,5, самый низкий – в Харьковской областях – 281,2 на 100 тыс. населения. На отчетной неделе темп прироста среди взрослых уменьшилась на 14,5 %, а среди детей до 17 лет увеличился на 4,7 %. Интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 3 областях: Волынской на 27,1 %, Закарпатской – 15 %, Днепропетровской – 12,0 %.

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В этом эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А(H3) сезонный, определенный в 78,7 %.

Вакцинировано против гриппа 104 394 лица (0,24 % от общего количества населения страны). Из 933 тысяч лиц из групп эпидемиологического и медицинского рисков привито 10,2 %.