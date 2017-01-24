В Украине с начала зимы на водоемах спасены 73 человека, в том числе 17 детей

В Украине с начала зимы на водоемах погибли уже 57 человек, из них 8 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Киеве спасли четырех рыбаков на льдине, еще 50 помогли выбраться на берегПри этом отмечается, что были спасены 73 человека, в том числе 17 детей.

В ГСЧС отмечают, что игнорирование правил безопасности во время нахождения на льду может стать причиной трагических последствий. Кроме того, во время повышения температурных показателей лед может стать слишком тонким и опасным.

Согласно сообщению, чтобы предотвратить возникновение несчастных случаев на водоемах, спасатели ГСЧС продолжают проводить активную информационно-разъяснительную работу. «Специалисты Службы спасения посещают места, где обычно собирается наибольшее количество людей, и напоминают им о правилах поведения на льду, - отметили в Госслужбе.

Читайте такжеГСЧС предупреждает украинцев об опасности тонкого льдаГСЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности во время нахождения на льду и не рисковать своим здоровьем и жизнью. "Ни в коем случае не выходите на водоем, если не уверены в прочности ледового покрова. Не позволяйте детям самостоятельно играть на льду, ведь порой достаточно лишь одного шага, чтобы оказаться в воде", - предостерегают спасатели.