Выход на лёд и рыбная ловля - чрезвычайная угроза для жизни и здоровья людей

В Украине с начала года на водоемах погибли 43 человека, из них 6 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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