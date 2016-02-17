Выход на лёд и рыбная ловля - чрезвычайная угроза для жизни и здоровья людей
11:42, 17 февраля 2016Страна
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В Украине с начала года на водоемах погибли 43 человека, из них 6 детей.
Спасатели вытягивают человека из воды / Фото: УНИАН
В Украине с начала года на водоемах погибли 43 человека, из них 6 детей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВ столице круглосуточно работает 10 станций для спасения людей на льдуВ ГСЧС обращают внимание на то, что в связи с колебаниями температурных показателей (незначительные морозы ночью и повышение температуры днем) по всей территории Украины толщина льда на водных объектах является минимальной. Именно поэтому выход на лед и рыбная ловля представляют чрезвычайную угрозу для жизни и здоровья людей, предупреждают спасатели.
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