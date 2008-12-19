Американка родила восемнадцатого ребенка (фото)

Джим Боб и Мишель Дуггар из Тонтитауна, штат Арканзас, продолжают увеличивать свое семейство – вчера в больнице Mercy Medical Center в Роджерсе на свет появился их восемнадцатый ребенок. Девочка родилась на несколько недель раньше срока, но с нормальным весом –3,25 кг.

"Эта девочка наш рождественский подарок", - заявил глава семейства Джим Боб Дуггар.

Сами Дуггары пришли к идее многодетности после того как Мишель пережила выкидыш на фоне приема контрацептивов. Все они христиане-баптисты, и важной частью их вероучения является тезис о том, что дети это дар от Бога и этот дар нельзя отвергать.

По семейной традиции они назвали новорожденную Джордин-Грейс Маккия - на букву J.

Имена других детей Дуггаров, возраст которых варьируется от 20 лет до 17 месяцев, тоже начинаются на букву J. Старший сын пары, Джошуа, в сентябре женился и готов продолжить семейную традицию.

Все дети Дуггаров играют на каком-нибудь музыкальном инструменте, а вместе они составляют целый струнный оркестр. Они не ходят в школу, их обучением занимается мать семейства, а помогают ей старшие дети.

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