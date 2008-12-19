Американка родила восемнадцатого ребенка (фото)
"Дети - дар Божий..."
Мишель с детьми
фото АР
"Эта девочка наш рождественский подарок", - заявил глава семейства Джим Боб Дуггар.
Сами Дуггары пришли к идее многодетности после того как Мишель пережила выкидыш на фоне приема контрацептивов. Все они христиане-баптисты, и важной частью их вероучения является тезис о том, что дети это дар от Бога и этот дар нельзя отвергать.
По семейной традиции они назвали новорожденную Джордин-Грейс Маккия - на букву J.
Имена других детей Дуггаров, возраст которых варьируется от 20 лет до 17 месяцев, тоже начинаются на букву J. Старший сын пары, Джошуа, в сентябре женился и готов продолжить семейную традицию.
Все дети Дуггаров играют на каком-нибудь музыкальном инструменте, а вместе они составляют целый струнный оркестр. Они не ходят в школу, их обучением занимается мать семейства, а помогают ей старшие дети.