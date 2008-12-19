Власти Донецка призвали отказаться от алкоголя и табака

Председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк призвал жителей Донецкой области вести здоровый образ жизни. По его мнению, так людям будет легче пережить экономический кризис, пишет газета 15 минут.

"Давайте бросать курить, давайте не будем пить спиртное, давайте вести нормальный образ жизни, давайте ходить в театры и вместо бутылки водки покупать билет в театр, идти в спортивный зал. Может, кому-то покажется, что Близнюк на старости лет с ума сошел. Но это элемент очищения, это социальная адаптация в условиях кризиса. И власть должна это инициировать", - заявил Близнюк.

Он добавил, что 68% своего дохода среднестатистический житель Донецка тратит на продукты питания. "Если мы это понимаем, то мы должны увидеть структуру этого питания: сколько там водки, сколько там табака, сколько там мяса, сколько там хлеба. И тогда мы должны говорить: "А как мы можем помогать сами себе покупать продукты собственного производства?", - добавил глава облсовета.

Отметим, в комитете Совета России по социальной политике и здравоохранению опасаются, что экономические проблемы повлекут за собой массовые запои среди россиян. Алкоголь занимает неоправданно большое место в жизни российского населения, считают чиновники. Тем временем, один из производителей водки в стране подал в Роспатент заявку на марку водки Антикризисная, которая будет продаваться по низкой цене.

Между тем, в Украине прогнозируют рост уровня проституции и торговли людьми в результате экономического кризиса.

korrespondent.net