Чиновники Минздрава объяснят врачам, как открыть медицинскую практику

Как сообщили УНИАН в Минздраве, чиновники ведомства разъяснят врачам, как открыть собственную медицинскую практику.

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"24 января 2017 года в 17 часов приглашаем на встречу в Министерство здравоохранения (Киев, Грушевского, 7) врачей, которые работают на первичном звене как физические лица-предприниматели, работники частных медицинских заведений или тех врачей, которые планируют стать ФОПами. Речь будет идти об упрощении открытия медицинской практики", - сказали в Минздраве.

Регистрация на встречу по ссылке: https://goo.gl/vfefTn