Защита прав детей отходит на второй план в деятельности центральных и местных властей

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Артур Палатный считает, что вопросы защиты прав детей отходят на второй план в деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: «Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита».

Палатный отметил, что значительная часть новых вызовов в обеспечении прав детей «порождена глубоким социально-экономическим кризисом и российской военной агрессией».

Читайте такжеВ Украине более 25 тыс. детей-сирот не имеют собственного жилья – правозащитники«В то же время ни Стратегия устойчивого развития «Украина-2020», ни Программа деятельности Кабинета министров Украины не содержат задач по вопросам соблюдения и защиты прав ребенка в Украине. Мы вынуждены констатировать, что в нашей стране усиливаются негативные тенденции в сфере обеспечения и защиты прав детей, поскольку вопросы защиты прав детей отходят на второй план в деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», - сказал депутат.

В то же время, добавил он, «органы государственной власти принимают определенные меры по защите прав детей, прежде всего, на законодательном уровне». Так, в 2009 году был принят закон об Общегосударственной программе «Национальный план действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года», действие которого истекает в этом году.

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Палатный также отметил, что в 2015-2016 годах в рамках программы реформирования социальной сферы Украины произошло сокращение ряда социальных программ по поддержке детей. В частности, сказал председатель профильного комитета, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, потеряли право на поступление вне конкурса в высшие учебные заведения.