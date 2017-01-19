Порошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста
13:25, 19 января 2017Страна
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Президент Украины Петр Порошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.
Порошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста / redcross.org
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
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«Президент Порошенко проводит встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером», - написал он.
Встреча проходит в рамках Всемирного экономического форума.
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