Порошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter. Читайте такжеКрасный Крест Украины обвиняют в коррупции и требуют уголовной ответственности для виновных «Президент Порошенко проводит встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером», - написал он. Встреча проходит в рамках Всемирного экономического форума.

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