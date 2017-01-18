МОН работает над учебниками для детей с особыми образовательными потребностями

Как сообщила пресс-служба МОН, планируется, что во время маркировки учебников вместо диагноза будет использоваться специальный код, который будет указывать, для каких категорий детей предназначена книга.

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«Уже давно ведется дискуссия о том, что детям не обязательно и даже вредно указывать на то, что они имеют диагноз, который может ограничить их возможности на самореализацию. Мы стремимся, чтобы вырастая, каждый украинский ребенок была открыт к возможностям окружающего мира. Для этого нужно акцентировать внимание детей на их возможностях и талантах, а не на недостатках», – отметил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

В министерстве напомнили, что в октябре 2016 года с учетом терминологии Конвенции ООН «О правах лиц с инвалидностью» в постановлении Кабинета министров от 23 апреля 2003 года № 585 слова «нуждающихся в коррекции физического и (или) умственного развития" были изменены на «с особыми образовательными потребностями»; слово «недостатками» – на «нарушениями»; определение диагноза «умственно отсталые дети» - на «дети с нарушениями умственного развития».

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Указанные изменения позволяют трансформировать наименования вышеупомянутых определений не только в постановлении, но и в случае маркировки документации и учебников, но на сегодняшний день термины наподобие таких, которые были исключены из постановления, содержатся во многих нормативных документах, в том числе и в тексте Закона «Об общем среднем образовании».

«Мы надеемся на содействие Верховной Рады Украины, а также других государственных органов в работе над улучшением условий, в которых воспитываются наши дети. Создание толерантной и равной атмосферы для каждого должно стать задачей общенационального масштаба», – сказал Хобзей.