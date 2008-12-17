Минздрав Украины и Всеукраинский Совет Церквей подписали Соглашение о сотрудничестве в сферах защиты жизни

Впервые в истории независимой Украины между Минздравом Украины и Всеукраинским Советом Церквей и религиозными организациями, который насчитывает 19 религиозных объединений разного вероисповедания, подписано Соглашение о сотрудничестве в сферах защиты жизни.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Прежде всего речь идет о защите нерожденной жизни (сужение практики абортов), морально-этической просветительской деятельности среди медицинских работников, студентов медицинских учебных заведений и молодежи, противодействие эпидемиям ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, внедрение медицинского капеланства на примере хосписов и тому подобное.

Выступая перед высоким собранием, Министр здравоохранения Украины Василий Князевич отметил: “Министерство понимает огромный потенциал Церквей и религиозных организаций в решении многих общественных проблем, в том числе и в сфере здравоохранения. Как известно, чтобы была здоровой и полноценной личность, необходимо лечить не только тело, но и душу. Поэтому, сотрудничество врача, который заботится о физическом здоровье, и духовного наставника, который лечит душу, приобретает сегодня особенное значение”.

Василий Князевич напомнил, что уже проведен ряд общих мероприятий. Да, в ноябре с.г. состоялось совещание на тему: “Солидарность Церквей и религиозных организаций Украины в сфере медицинской опеки”, а в начале декабря по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом в рамках совещания "Солидарность в противодействии эпидемии ВИЧ/СПИДа" в Минздраве был подписан рамочный Меморандум относительно сотрудничества в этой сфере и состоялось молитвенное мероприятие “Зажги свечу надежды”.

Относительно морально-этической просветительской деятельности среди медицинских работников, студентов, Министром 27.11.2008 был подписан приказ № 687 “Об улучшении воспитательной работы в высших медицинских и фармацевтических учебных заведениях 1-4 уровней аккредитации, в заведениях последипломного образования, научно-исследовательских учреждениях и заведениях здравоохранения”. Господин Князевич поблагодарил архипасторов, святых отцов и других участников заседания за готовность к более плодотворному и тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины и предложил формализировать сотрудничество путем подписания двустороннего Соглашения.

Подписанное Соглашение предусматривает создание Общественного Совета при Минздраве Украины по вопросам сотрудничества с Церквами и религиозными организациями, которая на протяжении 5 годов будет воплощать в жизнь очерченные направления деятельности.