В Киеве отремонтировано акушерское отделение для ВИЧ-положительных

В Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины открылось акушерское отделение для ВИЧ-положительных, реконструкция которого была осуществлена за счет Фонда Елены Франчук “Антиспид”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, открыли отделение основательница фонда ”Антиспид” Елена ФРАНЧУК и заместитель мэра столицы Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Всего на ремонт палат и санитарных блоков было направлено почти 920 тыс. грн. Отремонтированы четыре палаты для индивидуальных (партнерских) родов, четыре палаты до- и послеродового пребывания, девять санитарных блоков и коридор – общей площадью 535 кв. м.

Реконструкцию удалось провести за средства, собранные на благотворительном аукционе Love Fashion AID, проведенном фондом “Антиспид” в ноябре прошлого года.

«Мы уверены: чем лучше условия, в которых появляется младенец на свет, тем выше вероятность того, что он родится здоровым», - сказала Е.ФРАНЧУК.

Также она отметила, что в новых палатах мама может находиться вместе с новорожденным с первых часов его жизни. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что малыш не останется без материнской заботы.

В свою очередь, И.КІЛЬЧИЦКАЯ отметила, что власти столицы уделяют много внимания в первую очередь проблемным медицинским заведениям.

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины городская власть создала на базе роддома №4. Кроме того, из городского бюджета было выделено 4 млн. грн. на ремонт других помещений и завезено новое оборудование.

За 6 лет в Украине количество ВИЧ-инфицированных детей уменьшилось в четыре раза. Снизить риск передачи вируса от матери к ребенку удалось благодаря лечению ВИЧ-положительных беременных. Соблюдая некоторые правила, они могут в большинстве случаев родить здорового младенца. Но для этого необходимы и соответствующие условия. Чтобы их обеспечить, в столице провели масштабную реконструкцию акушерского инфекционного отделения для ВИЧ-положительных мам в городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.