С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 18 человек - Минздрав

Об этом сообщила на брифинге заведующий Центром гриппа и ОРВИ государственного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваемости Министерства здравоохранения Украины» Татьяна Дыхановская.

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«Эпидемический сезон мы считаем с 3 октября. Поэтому с начала эпидемического сезона мы имеем 18 человек, которые умерли именно от гриппа, что подтверждено лабораторными исследованиями. Это на уровне прошлого эпидемического сезона», - сказала она.

Согласно информации Дыхановской, больные умерли от штамма вируса гриппа H3N2(Гонконг), однако это еще должно быть подтверждено во время исследования лаборатории в Лондоне, которая занимается определением вируса гриппа.

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В прошлом году в Украине был грипп, возбудителем которого был вирус Н1N1 «Калифорния».