Очередная волна эпидемии гриппа и ОРВИ накроет Украину в начале февраля

Украину может накрыть еще одна волна гриппа, которая ожидается в начале февраля.

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Об этом заявила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Татьяна Дихановская, сообщает телеканал "112 Украина".

"Вторую волну гриппа мы ожидаем, начиная с февраля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции", - отметила Дихановская.

По ее словам, на сегодня зафиксировано тенденцию к уменьшению заболеваемости, однако эти данные могут не отражать реальной картины.

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"В 13 областях Украины показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги от 2,5% в Херсонской области до 58% в Черкасской", – добавила глава центра гриппа и ОРВИ.