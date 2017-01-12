За первую неделю нового года в Украине из-за гриппа умерли 6 человек - Минздрав

Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного заведения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

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По данным центра, на прошедшей неделе в Украине гриппом и ОРВИ заболели 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости населения Украины гриппом и ОРВИ на 32,2% меньше, чем было зафиксировано на предыдущей неделе. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской, самый низкий – в Луганской области.

«Наблюдается закономерная тенденция к уменьшению заболеваемости на первой неделе года. Это связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину, поскольку почти все остаются дома и могут не обращаться за медицинской помощью», - отмечается в сообщении.

За период 2-8 января госпитализированы 12 тыс. 241 человек (4,9% заболевших), из них 65,9% - дети в возрасте до 17 лет.

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За это время зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: по одному – в Черкасской и Донецкой областях, по два случая - в Запорожской и Львовской областях.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на этой неделе продолжает снижаться общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.