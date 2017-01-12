Первая в 2017 году колонна с гуманитарной помощью штаба Ахметова отправилась на Донбасс

Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, сегодня, 12 января, первая в 2017 году автоколонну с гуманитарной помощью Штаба Рината Ахметова, была отправлена на Донбасс для мирных жителей неподконтрольной территории.

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На борту 20 фур, которые выехали из распределительного центра Штаба в Днепре, 420 тонн продуктов. Колонну сопровождают журналисты , которые присутствовали во время загрузки и опломбировки.

Планируется, что в течение светового дня колонна с необходимым пакетом сопроводительных документов пройдет таможенный досмотр на КПВВ «Новотроицкое». Все продукты в фурах прошли проверку качества и соответствуют всем требованиям к гуманитарной помощи. Из груза уже в Донецке планируется сформировать 42 тысячи взрослых и детских продуктовых наборов.

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Как подчеркнул директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков эта помощь остается главным средством выживания для мирных жителей Донбасса.

"Ринат Ахметов неоднократно заявлял, что помощь жителям Донбасса будет доставляться до тех пор, пока в ней будет необходимость. К сожалению, война продолжается и сотни тысяч стариков, детей и инвалидов находятся в зоне конфликта", - сказал Вишняков.

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Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которые были обнародованы в декабре 2016 года, 3,8 млн жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

За 2,5 года работы Штаба это 282-я автоколонна с продуктами. Эта помощь спасла жизни более чем 1 миллиона человек.