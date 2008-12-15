Эпидемия холеры в Зимбабве вышла из-под контроля

Жертвами эпидемии холеры в Зимбабве стали уже 744 человека, сообщило британское информационное агентство Рейтер со ссылкой на новые данные Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/.

Как информировала официальный представитель ВОЗ Фадела Хаиб, эта цифра почти на двести человек превышает показатели прежних сообщений. Так всего сутки назад утверждалось, что в результате эпидемии умерли 589 человек. "Число /жертв/ меняется ежедневно", - отметила Хаиб.

Свою обеспокоенность по поводу усугубления гуманитарного кризиса в Зимбабве уже высказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

По мнению же премьер-министра Великобритании Гордона Брауна, сложившаяся в этой африканской стране чрезвычайная ситуация служит уже "предметом международного, а не только национального внимания", что объясняется тремя обстоятельствами: во-первых, "болезнь пересекает границы", во-вторых, "системы власти в Зимбабве разрушены", и в-третьих, "международному сообществу необходимо встать на защиту прав человека и демократии" и твердо дать понять это президенту Зимбабве Роберту Мугабе.